Incendio in un centro demolizione veicoli a Iglesias

(ANSA) - IGLESIAS, 20 GEN - Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in un centro per la demolizione di veicoli alle porte di Iglesias, lungo la statale 130. In fiamme diverse carcasse d'auto e rottami che si trovavano all'aperto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco con un'autopompa e una autobotte.

Nel giro di poco tempo le fiamme sono state circoscritte, evitando la propagazione all'interno dell'area. Sono in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Ancora da quantificare i danni. (ANSA).