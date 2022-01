Fiamme nel campo nomadi a Sassari, nessun ferito

(ANSA) - SASSARI, 20 GEN - Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio all'interno del campo nomadi di Piandanna, alla periferia di Sassari, mandando in fumo cataste di materiali plastici accumulati nel sito, senza provocare né feriti né intossicati.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco che in oltre due ore di lavoro hanno spento le fiamme e bonificato la zona.

Al campo nomadi sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale che hanno avviato le indagini per risalire all'origine dell'incendio e individuare eventuali responsabili. (ANSA).