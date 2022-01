Carabinieri: inaugurata nuova Stazione a Vallermosa

Vallermosa ha una nuova caserma dei carabinieri. E' stato inaugurato il nuovo stabile che ha preso il posto di quello chiuso a maggio del 2014 a causa di problemi strutturali. Alla cerimonia erano presenti il comandante interregionale carabinieri "Podgora", generale di Corpo d'Armata Carmelo Burgio, arrivato appositamente da Roma, il prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao, la vicesindaca di Vallermosa Chiara Carta, autorità civili e militari.

E' stata la vicesindaca a consegnare il tricolore al comandante della nuova Stazione, il maresciallo Andrea Farci, poi è stata scoperta una targa commemorativa. "La riapertura della nuova sede al numero 5 di via Verdi è stata possibile - spiegano dall'Arma - grazie alla disponibilità della famiglia Cagnacci, a capo della omonima Fondazione proprietaria dello stabile, che si è prodigata quotidianamente per il raggiungimento del risultato in tempi ristretti, consentendo così alla comunità vallermosese di ricostituire un importante presidio di legalità completamente ristrutturato e ammodernato".