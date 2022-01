Basket: Dinamo Sassari 'blinda' Gentile fino al 2025

Stefano Gentile resterà in maglia Dinamo fino al 2025. Il 33enne play guardia di Maddaloni, in biancoblu dall'estate 2018, ha firmato un prolungamento del contratto che già lo vedeva legato a Sassari fino alla prossima stagione. "Sono molto felice di continuare la mia avventura alla Dinamo e sono grato della fiducia che la società e lo staff mi hanno dato", commenta il numero 22 che nella stagione in corso viaggia con 7.4 punti, 3.3 rimbalzi e 3.8 assist a partita, con un utilizzo medio di 24 minuti a match.

"In Sardegna - dice - ho trovato più di un club: una famiglia di cui mi sento parte e un popolo, quello sardo, che sono orgoglioso di rappresentare. Non vedo l'ora di continuare a indossare questi colori per portarli in alto e raggiungere nuovi traguardi insieme". E il primo traguardo all'orizzonte è la Final Eight di Coppa Italia conquistata insperatamente ieri notte grazie alla vittoria di Brindisi contro Napoli nel recupero di campionato, che in virtù della classifica avulsa garantisce l'ottavo posto ai ragazzi di coach Piero Bucchi.

Le finali di Coppa Italia, in programma a Pesaro dal 16 al 20 febbraio, vedranno la Dinamo affrontare ai quarti l'Olimpia Milano di Gigi Datome e dell'ex coach Pozzecco, prima nella Lega A e superfavorita per la vittoria del torneo. Intanto domenica 23 gennaio la squadra sarà in campo a Brescia per la prima giornata di ritorno della regular season di Lega A. Palla a due al Palaleonessa alle ore 20.45.