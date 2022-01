Agguato nel Nuorese, caccia al killer dell'allevatore

(ANSA) - NUORO, 20 GEN - A Oliena e nei dintorni è caccia al killer che stamattina ha ucciso l'allevatore di 59 anni Tonino Corrias, dopo che era salito nell'auto per andare al lavoro al suo ovile. I Carabinieri del comando provinciale di Nuoro hanno predisposto diversi posti di blocco nei punti strategici del paese, come le strade in ingresso, e hanno effettuato alcune perquisizioni sia nel centro barbaricino che nelle campagne circostanti. Mentre l'attività dei Ris va avanti con i rilievi nel luogo dell'agguato, gli investigatori stanno già analizzando i filmati delle telecamere del Municipio a pochi passi da via Agostino Depetris, dove l'allevatore è stato colpito a morte, e quelle di altri punti del centro storico dove il killer potrebbe essere passato.

Sul posto a coordinare i rilievi il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Nuoro Gianluca Graziani, mentre nella caserma del paese in queste ore, gli investigatori stanno sentendo i contatti più stretti dell'allevatore tra parenti e amici.

L'omicidio di Tonino Corrias è il secondo in una settimana nella provincia di Nuoro: nella serata del 12 gennaio in Ogliastra, era stato freddato a colpi di fucile Riccardo Muceli di 38 anni di Gairo anche lui allevatore. Anche in questo caso l'uomo era stato colpito a morte in auto mentre rientrava a casa dall'ovile nel Comune di di Jerzu. (ANSA).