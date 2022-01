Vaccini: quasi 81% dei sardi ha completato ciclo con 2 dosi

Attualmente le persone vaccinate in Sardegna sono 1.288.870 pari all'80,6%, ma tra poco più di un mese si potrebbe raggiungere l'85%. Viaggia, infatti, attorno alle 17mila dosi al giorno la campagna di somministrazioni dei sieri anti Covid, mentre le prime dosi si attestano su oltre 2mila nelle 24 ore.

Nel frattempo hanno preso il via ad Ottana, e proseguiranno nei prossimi giorni fino a toccare tutti i comuni della provincia, gli Open day itineranti di vaccinazione 9 dell'Asl n. 3 di Nuoro. Quello degli open day vaccinali itineranti, rivolti esclusivamente ai cittadini dai 12 anni in su, residenti nei comuni coinvolti, è uno dei primi punti del programma che il direttore generale Paolo Cannas ha illustrato fin dai suoi primi incontri istituzionali, non ultima la partecipata Conferenza territoriale socio-sanitaria del 11 gennaio scorso.

"Il nostro obiettivo - evidenzia Cannas - è quello di fornire ai cittadini un'occasione ulteriore di vaccinazione, andando incontro alle persone in luoghi abitualmente vissuti dalla comunità. Naturalmente - prosegue - gli open day itineranti costituiscono un'opportunità in più rispetto alla tradizionale campagna vaccinale degli hub e dei punti vaccinali distrettuali, che proseguirà secondo la normale programmazione".