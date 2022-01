Vaccini: Open day itineranti al via da Nuoro

(ANSA) - NUORO, 19 GEN - Hano preso il via oggi gli Open day itineranti per le vaccinazioni anti covidper la popolazione dai 12 anni in su, nel territorio della Asl di Nuoro.

La prima tappa a Ottana e nei prossimi giorni si proseguirà fino a toccare tutti i Comuni della provincia.

L'azienda sanitaria ha predisposto un calendario che sarà comunicato ai sindaci di volta in volta interessati dalla direzione generale della Asl e dei direttori dei 4 Distretti Socio Sanitari di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono.

Nel frattempo dopo le dimissioni del responsabile delle vaccinazioni nel territorio Antonello Podda, il direttore generale Paolo Cannas ha nominato il nuovo coordinatore: si tratta di Pierluigi Corriga, medico igienista della Asl.

Gli open day itineranti sono uno dei primi punti del programma del dg Cannas arrivato da poco a Nuoro. "Il nostro obiettivo è quello di fornire ai cittadini un'occasione ulteriore di vaccinazione, andando incontro alle persone in luoghi abitualmente vissuti dalla comunità - spiega il direttore della Asl nuorese -. I punti vaccinali itineranti costituiscono un'opportunità in più rispetto alla tradizionale campagna che si svolge negli hub e nelle sedi distrettuali, che proseguirà secondo la normale programmazione". (ANSA).