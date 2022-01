Foyer Lirico Cagliari riapre a conferenze di presentazione

Ritornano al Teatro Lirico di Cagliari le conferenze di presentazione delle opere. Il foyer accoglie venerdì 21 gennaio, alle 17, il musicologo e critico musicale Gianluigi Mattietti per preparare il pubblico alla rappresentazione di "Cecilia" di Licinio Refice. L'azione sacra in tre episodi e quattro quadri va in scena venerdì 28 gennaio alle 20.30 (turno A), ed inaugura la Stagione lirica e di balletto 2022 del Lirico.

Repliche sabato 29 gennaio alle 19 (turno G); domenica 30 gennaio alle 17 (turno D); martedì 1 febbraio alle 20.30 (turno F); mercoledì 2 febbraio alle 20.30 (turno B); venerdì 4 febbraio alle 20.30 (turno C); sabato 5 febbraio alle 17 (turno E). L'ingresso alla presentazione è libero nel rispetto dei protocolli anti-Covid: Super Green Pass, mascherina Ffp2, controllo della temperatura, igienizzazione delle mani.