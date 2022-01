Coppa Italia: 1-0 al Cagliari, il Sassuolo ai quarti

Sarà il Sassuolo a sfidare la Juventus negli ottavi di finale di Coppa Italia: è la prima volta nella sua storia che il club emiliano va così avanti nel torneo e lo fa grazie alla rete di Harroui, centrocampista al suo primo anno in Italia.

Il Cagliari, in formazione molto rimaneggiata, è rimasto comunque sempre in partita uscendo a testa alta dal confronto nonostante le tante assenze, e non solo per esigenze di turn over. Quindici addirittura quelle nelle file del Cagliari, costringendo così Mazzarri a schierare diversi giovani tra i quali Ladinetti, Gagliano, Obert, Kourfalidis.