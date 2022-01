ANSA-IL-PUNTO/ COVID: record casi in Sardegna, oltre 2mila

(ANSA) - CAGLIARI, 19 GEN - Nuovo record di positivi al Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 2.023 casi confermati, sulla base di 4.881 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 23.784 tamponi per un tasso di positività dell'8,5%.

Quattro le vittime: due uomini di 77 e 88 anni, e due donne di 81 e 88 anni. Stabili i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 27, mentre i ricoverati in area medica sono 261 (+26).

Sul fronte vaccini, un importante traguardo è stato raggiunto dall'Esercito che, grazie anche all'impegno dei militari del Reggimento Logistico della Brigata Sassari, nei giorni scorsi ha superato il milione di dosi di vaccini distribuite nell'Isola.

Intanto oggi a Sassari, per far luce sulla vicenda della 25enne che l'8 gennaio ha avuto un aborto spontaneo dopo essere stata respinta dal Pronto soccorso ostetrico-ginecologico dell'Aou perché - come da lei denunciato - priva dell'esito di un tampone molecolare, il Ministero della Salute ha inviato sette funzionari con compiti ispettivi. Hano visitato la struttura in cui si sono verificati i fatti di cui, dopo la denuncia della coppia, si sta interessando anche la Procura di Sassari. Gli ispettori hanno quindi incontrato l'equipe medica di turno quel giorno. Al momento non trapela nulla sull'attività svolta né sulle conclusioni tratte dagli emissari del Ministero.

E non si fermano le polemiche sul super green pass obbligatorio nei trasporti. Dopo aver presentato un esposto alla Procura di Sassari per segnalare che le disposizioni del Governo comportano la "clamorosa violazione del diritto di circolare liberamente riconosciuto dalla Carta dei diritti dell'Unione Europea e dalla stessa Costituzione italiana", iRS, ProgReS e Torra hanno attivato i propri contatti internazionali inviando una lettera agli eurodeputati baschi, catalani e irlandesi per sollecitare un intervento. (ANSA).