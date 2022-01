Air Italy: sindacati incalzano Governo, subito un incontro

(ANSA) - CAGLIARI, 19 GEN - Sindacati di nuovo in pressing sul governo affinché convochi, in tempi brevi, un nuovo tavolo di confronto sulla vertenza Air Italy dopo l'impegno preso dalle istituzioni di "aggiornarsi entro la prima settimana di gennaio". Lo scrivono i segretari di Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo in una lettera inviata oggi ai ministeri dello Sviluppo economico delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e del Lavoro.

"Noi stiamo nuovamente sollecitando la convocazione del tavolo interministeriale in maniera da poter nuovamente mettere in atto tutte le azioni possibili atte a salvaguardare le professionalità - spiega all'ANSA il segretario della Filt-Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu - A mio avviso, dobbiamo necessariamente trovare il modo di far nascere un unico bacino dei lavoratori ex Alitalia ed ex Air Italy in maniera che da quel bacino le compagnie possano e debbano attingere per l'assunzione di nuovo personale. Inoltre, si dovranno trovare gli strumenti per evitare che questi lavoratori perdano le abilitazioni e le certificazione che, se non esercitate nel tempo, vengono perdute". (ANSA).