Air Italy: Papa, auspico soluzione positiva e rispetto diritti

Il Papa, al termine dell'udienza generale, ha rivolto un saluto ai lavoratori della compagnia aerea Air Italy, presenti nell'Aula Paolo VI. "Auspico che la loro situazione lavorativa possa trovare una positiva soluzione, nel rispetto dei diritti di tutti, specialmente delle famiglie. E' importante custodire i diritti lavorativi di tutti", ha detto il Papa.

PRESIDIO AL MISE - "Una delegazione di lavoratrici e lavoratori Air Italy ha partecipato questa mattina in Vaticano all'udienza generale del Papa". Ne dà notizia la Filt Cgil, riferendo, in una nota, che "la delegazione composta da venti persone indossava la maglietta bianca con l'hastagh #salviamoairitaly".

"Sempre nella giornata di oggi a Roma - riferisce ancora la Filt Cgil - si terrà dalle 15 a Via Molise, sede del Ministero dello Sviluppo Economico, un presidio per dire No ai licenziamenti e chiedere un intervento delle istituzioni per prolungare la cassa integrazione, a salvaguardia dell'occupazione dei 1.322 lavoratori della compagnia". L'ammortizzatore è scaduto il 31 dicembre 2021 e non è stata rinnovata per la mancata richiesta dell'azienda che ha chiuso definitivamente i rapporti con i dipendenti inviando, a partire dallo scorso 2 gennaio, le lettere di licenziamento collettivo. I sindacati, però, cercano ancora di scongiurare l'attivazione della Naspi sollecitando un intervento diretto del Governo.