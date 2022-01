Vaccini:scritte no vax vicino hub Cagliari e sede quotidiano

Scritte contro i vaccini e contro il governo sono comparse la settimana scorsa sui muretti perimetrali esterni dell'hub vaccinale della Fiera di Cagliari e nella zona di via dei Giornalisti, dietro la sede del quotidiano L'Unione Sarda. La notizia è stata anticipata dalla testata on line Youtg.net e confermata all'ANSA dagli investigatori. Le scritte, realizzate con vernice spray, riportavano frasi come "Governo nazista", "i vax uccidono" . Inizialmente quelle limitrofe all'hub non erano state notate perché coperte dalla fila di persone in attesa del vaccino.

È stato proprio un utente a vederle e segnalarle al 113. Gli agenti della Digos di Cagliari hanno avviato le indagini nel tentativo di individuare gli autori, sono state anche recuperate le riprese di alcune telecamere di videosorveglianza che si trovano nelle zone. Le scritte vicino all'hub della Fiera sono state già cancellate.