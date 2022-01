Maltempo: via ai lavori su tratto crollato Arzachena-Palau

(ANSA) - ARZACHENA, 18 GEN - Sulla circonvallazione Arzachena-Palau sono partiti i lavori per il ripristino del tratto di strada crollato lo scorso novembre a cause delle piogge.

Le precipitazioni che si erano succedute tra il 5 e il 9 novembre avevano portato l'amministrazione comunale ad affidare con procedura di urgenza l'incarico di progettazione e a stanziare per l'intervento 145mila euro. "Come promesso, i lavori sono iniziati in tempi rapidi - rimarca l'assessore dei Lavori pubblici e delle Manutenzioni, Fabio Fresi -.

L'affidamento dei lavori in urgenza e il recupero delle risorse a bilancio chiuso hanno richiesto grande impegno, ma abbiamo rispettato il cronoprogramma".

"La progettazione in accordo con il Genio civile ha mirato alla migliore soluzione per tempi, costi e modalità di esecuzione - aggiunge Fresi -. I lavori dovrebbero finire entro un mese, a metà febbraio, e l'arteria sarà riaperta al traffico in piena sicurezza ma occorre 1milione e mezzo di euro per un intervento definitivo, con la realizzazione di un ponte in vista di fenomeni metereologici di grande portata".

In ogni caso, conclude l'assessore, "il piano di protezione civile comunale verrà comunque adeguato". (ANSA).