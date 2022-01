La Buona Destra sbarca in Sardegna, Tore Piana coordinatore

Nasce ufficialmente il partito Buona Destra Sardegna: all'unanimità è stato eletto coordinatore regionale Tore Piana ex consigliere regionale e responsabile del movimento politico Liberale EPI Sardegna. Vice coordinatore regionale è stato eletto l'olbiese Marco Buioni già consigliere comunale a Olbia. Alla carica di Tesoriere regionale è stato eletto Pasquale Onida. Nominati anche gli 11 componenti facenti parte del partito, oltre a Piana , Buoni e Onida sono stati nominati Defraia Massimiliano, Piras Alessandro, Demontis Salvatore e Giancarlo Nieddu. L'assemblea ha rimandato di una settimana l'elezione dei coordinatori provinciali rimanenti.

Durante la prima assemblea politica a Tramatza si è deciso, inoltre, che il partito lavorerà per presentarsi alle prossime elezioni regionali del 2024 con proprie liste, mentre si lavorerà per candidare aderenti di Buona Destra nei comuni dove si voterà a breve. Particolare attenzione è stata posta sulla azione politica della Regione, amministrata dal centrodestra - si legge in una nota - all'unanimità è stata espressa profonda insoddisfazione verso l'operato politico del presidente Christian Solinas, in particolar modo sulla gestione della Sanità, sulle problematiche dell'agricoltura, sulle problematiche inerenti la continuità territoriale e i collegamenti interni dell'Isola e particolarmente la lontananza della politica dai cittadini".