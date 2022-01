Fuori strada con l'auto che si ribalta, muore un 31enne

Incidente mortale all'alba di oggi a san Giovanni Suergiu. Un agricoltore di 31 anni, Michele Carboni, che abitava a Tratalias, ha perso la vita. La dinamica è ancora in fase d'accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Carbonia e dei militari della Stazione di San Giovanni Suergiu intervenuti sul posto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 5 lungo la strada provinciale 74 in località Santa Lucia. L'agricoltore al volante di una Fiat Punto stava percorrendo la provinciale in direzione Tratalias quando, per cause non ancora verificate, ha perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada. La Punto si è ribaltata più volte. Alcune persone che abitano nella zona hanno fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Ma nonostante l'arrivo dei soccorsi per il 31enne non c'è stato nulla da fare.