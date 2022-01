Finanziaria: maggioranza cerca sintesi con una capigruppo

La maggioranza cerca una sintesi strategica per affrontare al meglio la discussione della Finanziaria 2022 in commissione e in Aula. Con questo obiettivo, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha convocato per le 18 una capigruppo aperta solo ai presidenti delle forze di centrodestra: si discuterà, in particolare, della modalità di presentazione degli emendamenti. Il termine scade domani alle 11 e la maggioranza deve ancora decidere se depositare le proposte di modifica subito, o direttamente in Aula. In ogni caso, come di consueto, la maggior parte (si parla di oltre 150) è attesa dalle opposizioni.

Proseguono, intanto, le audizioni nelle commissioni per i pareri sulla manovra da oltre nove miliardi di euro. Stamattina è arrivato quello positivo della commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli, dove le assessore Alessandra Zedda (Lavoro) e Gabriella Murgia (Agricoltura) hanno relazionato sulle parti del testo di propria competenza. Zedda, in particolare, ha confermato l'integrazione di dieci milioni per il fondo Resisto ("per coprire tutte le domande ne servirebbero altri 40 che contiamo di recuperare attraverso i finanziamenti del Fondo per il Sud"), lo stanziamento di 16 milioni per il fondo Sardegna Lavoro, mentre ha confermato l'incremento dei fondi comunitari per l'Isola - da 447 a 740 milioni - grazie al rientro nell'Obiettivo Uno.

Murgia ha illustrato le disposizioni a favore del comparto agricolo presenti nell'articolo 7 della manovra, ma ha annunciato la presentazione di alcuni emendamenti perché "ci sono nuove emergenze e diverse criticità da affrontare per le quali sarà necessaria una dotazione finanziaria".

Contemporaneamente, per le stesse ragioni, si è tenuta la riunione della prima commissione, mentre per questo pomeriggio è convocata la quarta (Governo del territorio).