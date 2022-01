ANSA-IL-PUNTO/ COVID: picco morti in Sardegna, 7 in 24 ore

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GEN - Il Covid torna a far paura in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si contano sette decessi, anche se i nuovi casi di positività sono in calo, 685 (contro i 1.007 del precedente bollettino) sulla base di 4.346 persone testate.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 81.508 tamponi, numero che comprende - spiega la Regione Sardegna - 53.614 test effettuati nei giorni scorsi e finora non conteggiati.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (- 1), i ricoverati in area medica sono 235 (- 3); 20.757 sono i casi di isolamento domiciliare (- 440).

Intanto dal 20 gennaio anche per andare dal parrucchiere, dal barbiere, dall'estetista e in qualsiasi centro di servizi di cura alla persona, bisognerà esibire il Green Pass. E Confartigianato lancia l'allarme abusivi.

Un comparto, quello del benessere, che in Sardegna conta 3.691 imprese, di cui 3.094 artigiane (84% del totale), con circa 7.500 addetti, da sempre sotto attacco degli irregolari; le ultime stime disponibili rielaborate dall'Ufficio Studi di Confartigianato, su dati Istat di settembre 2021, indicano come nel settore dei servizi alla persona e attività artistiche e di intrattenimento, nel quale sono ricompresi gli acconciatori e istituti di estetica, vi sia una elevata incidenza del sommerso, con un tasso di irregolarità del lavoro pari al 27,6% delle attività registrate, che per la Sardegna significa circa 1.800 unità lavorative totalmente sconosciute allo Stato.

Intanto scritte contro i vaccini e contro il Governo sono comparse sui muri esterni dell'hub vaccinale della Fiera di Cagliari e dietro la sede del quotidiano L'Unione Sarda.

Le scritte, realizzate con vernice spray, riportavano frasi come "Governo nazista", "i vax uccidono" . Inizialmente quella limitrofe all'hub non erano state notate perché coperte a volte dalla fila di persone in attesa del vaccino. È stato proprio un utente a vederle e segnalarle al 113. (ANSA).