Polizia, nuovo dirigente Divisione amministrativa a Cagliari

La Divisione di polizia amministrativa della Questura di Cagliari ha un nuovo dirigente. Al posto di Vittorugo Caggiano, torna in Sardegna il primo dirigente Giacinto Mattera. Entrato in polizia nel 1992 ha lavorato prima a Milano per poi essere trasferito nel 1995 al Reparto Mobile Sardegna. Nel 2000 è stato funzionario dell'Ufficio di gabinetto della Questura di Cagliari e l'anno successivo ha partecipato alla missione interforze in Albania.

Tornato in Sardegna, è stato dirigente del Commissariato di Quartu e nel 2014 a diretto la Sezione della polizia stradale di Sassari, passando tre annoi dopo a quella di Nuoro. Due anni fa si è trasferito in Liguria dove ha diretto la Sezione della Polizia Stradale di Genova. Adesso il nuovo incarico in questura a Cagliari.