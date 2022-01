Lirico Cagliari: attesa per Cecilia,primo appuntamento opera

"Vi aspettiamo a teatro con un interessante cartellone e un'offerta alla portata di tutti". Con queste parole il sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari Nicola Colabianchi, rinnova l' invito al pubblico a ritornare in sala. "Un luogo sicuro. Si entra col Super Green pass e c'è l'obbligo di indossare le mascherine Ffp2".

Dopo il successo del concerto straordinario che ha dato il la al cartellone di concerti sulle note di Mozart e Bruckner cresce la curiosità attorno all' opera che apre la stagione Lirica e di Balletto: "Cecilia", titolo operistico rarissimo, del compositore, Licinio Refice, ritenuto uno tra i più grandi riformatori della musica sacra del Novecento. Una preziosa rarità musicale che sarà eseguita, dal 28 gennaio al 5 febbraio, per la prima volta in Italia in tempi moderni, e in un nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari. Sul podio il maestro Giuseppe Grazioli, la regia è firmata da Leo Muscato.

Intanto prosegue la campagna abbonamenti per la Stagione concertistica e Lirica e di Balletto. La biglietteria è aperta tutte le mattine dalle 9 alle 13 tranne il mercoledì aperto invece nel pomeriggio dalle 16 alle 20. Un'apertura pomeridiana pensata per venire incontro alle esigenze del pubblico. "Il teatro sta tornando alla sua normalità, con la programmazione annuale, prezzi pre pandemia suddivisi per turni e settori - aggiunge Colabianchi - esattamente come prima di quel terribile febbraio 2020 quando il Covid fece chiudere i teatri interrompendo la programmazione di "Pagliacci".

Va avanti anche l'attività di promozione sulle pagine istituzionali sui canali social con aggiornamenti in tempo reale sugli appuntamenti e con i riflettori puntati anche sul dietro le quinte per documentare le varie fasi delle produzioni e il lavoro delle maestranze.