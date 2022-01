Coldiretti, 12.000 kg di cibo made in Italy ai nuovi poveri

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GEN - È cominciata in tutta la Sardegna la distribuzione da parte di Coldiretti nei mercati di Campagna Amica di oltre 12mila kg di cibo e bevande 100% made in Italy alle famiglie indigenti. Si tratta di una iniziativa nazionale promossa da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese con la quale saranno donati (in tutte le Regioni italiane) oltre mezzo milione di kg di prodotti.

"Un segnale di vicinanza e speranza del mondo dell'agroalimentare con prodotti di altissima qualità di origine italiana alle purtroppo tantissime famiglie e persone che vivono situazioni di crisi economica che come sappiamo sono cresciute con il Covid" sottolinea il presidente regionale di Coldiretti, Battista Cualbu. "Una iniziativa - evidenzia il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba - che vede mobilitata Coldiretti Sardegna e Campagna Amica con il sostegno dei responsabili ecclesiastici e la collaborazione della rete solidale nata all'interno dei mercati di Campagna Amica assieme alle parrocchie, associazioni caritatevoli e i servizi sociali di diverse amministrazioni comunali".

Ogni famiglia è destinataria di un pacco di oltre 50 kg con prodotti 100% Made in Italy - spiega Coldiretti - dalla pasta ai legumi, dalla passata di pomodoro al cotechino, dal prosciutto crudo alla farina, dal Grana Padano al Parmigiano Reggiano, dal Provolone al latte UHT, dal panettone al pandoro, dall'olio extra vergine di oliva alla mortadella, dalla carne in scatola al mascarpone, dai biscotti per bambini agli omogeneizzati.

