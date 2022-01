Nasce "ArcheoComuni", network per valorizzare beni Sardegna

L'Associazione che rappresenta i Municipi sardi e il neonato organismo voluto da Ministero della Cultura, Regione e Comune di Cabras hanno siglato un accordo di collaborazione che porterà alla nascita del network "ArcheoComuni", che sarà chiamato a sviluppare la redazione e l'aggiornamento delle carte archeologiche degli enti locali e la loro integrazione per ambiti territoriali.

"Si tratta di un accordo quadro che rappresenta una novità nel panorama italiano - dice il presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana - ci poniamo l'obiettivo di definire la catalogazione di tutti i beni archeologici e culturali presenti nei Comuni della Sardegna, individuando l'elenco delle figure professionali, tra archeologi e guide turistiche, riconosciute a operare sui territori".

Tra gli obiettivi di "ArcheoComuni" c'è anche quello di costruire percorsi integrati di cammini e sentieri validati, tracciati, custoditi e inseriti nelle guide e nelle carte turistiche.

"Promuovere attività continuative di confronto, tese a garantire in modo stabile il raccordo e le comunicazioni fra i diversi territori sardi, in materia di beni culturali e patrimonio archeologico è uno degli obiettivi della Fondazione - aggiunge Anthony Muroni, presidente dell'ente che ha sede nella terra dei Giganti di Mont'e Prama - con Anci Sardegna condividiamo un percorso che è finalizzato a diffondere le buone pratiche e promuovere all'interno della gestione dei servizi progetti di innovazione sociale e culturale, di promozione di percorsi formativi in favore del personale dei Comuni, delle Fondazioni o delle cooperative che a vario titolo si occupano della gestione dei musei e dei siti archeologici".

La collaborazione fra Anci Sardegna e Fondazione Mont'e Prama, con il supporto dell'assessorato regionale del Turismo, produrrà presto un primo protocollo, finalizzato a realizzare eventi itineranti di promozione culturale.