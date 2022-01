Test a clienti ma non erano vaccinati, 2 farmacisti nei guai

(ANSA) - CARBONIA, 13 GEN - Continuano a effettuare i tamponi ai loro clienti e ad esercitare regolarmente la propria professione sebbene non si fossero mai sottoposti ad alcuna dose di vaccino anti Covid. Due dei tre titolari di una farmacia nel centro di Carbonia sono stati allontanati dalla rivendita e sono stati segnalati all'Ordine dei Farmacisti per la sospensione dalla professione dai Carabinieri della Compagnia di Carbonia, che hanno anche levato sanzioni per circa tremila euro.

La scoperta è stata fatta dai militari durante uno dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e al controllo del rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della pandemia da Covid 19. L'intervento è stato portato avanti con i colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Cagliari. (ANSA).