Scuola: 15mila test nel Nuorese, 299 positivi

Alta adesione degli studenti e del personale scolastico agli screening anti covid effettuati nei giorni scorsi nel Nuorese, in vista del ritorno a scuole. Su quasi 15mila test antigenici eseguiti, per una copertura di oltre il 60% della popolazione scolastica, 299 sono risultati positivi al Covid, con un'incidenza pari al 2,03%, in linea con il dato regionale.

La campagna di screening è stata gestita dalla Asl provinciale insieme ai Comuni e ai dirigenti scolastici. "È stato un lavoro di squadra molto impegnativo ma assolutamente necessario - spiega il direttore dell'azienda sanitaria Paolo Cannas - Un lavoro per il quale ringrazio i Comuni e i dirigenti scolastici, senza i quali sarebbe stato impossibile arrivare a questo risultato".

Nello specifico 8.781 tamponi sono stati somministrati nel Distretto socio sanitario di Nuoro, con 188 positivi e un'incidenza del 2,14%; 3.117 nel Distretto di Siniscola, con 74 positivi e un'incidenza del 2,37%; nel Distretto di Macomer con soli 9 positivi su 1387 tamponi e un'incidenza dello 0,65% e infine nel Distretto di Sorgono, con 28 positivi su 1.411 test eseguiti con una incidenza pari all'1,98%.