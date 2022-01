Quartu, studenti diventano "art promoter" per mostra Goya

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 13 GEN - Una mostra su Francisco Goya a Quartu. E gli studenti dell'istituto Itc Levi diventano "art promoter" per spiegare le opere dell'artista spagnolo ai visitatori e sul web. È il progetto sperimentale proposto dall'assessorato comunale alla Pubblica Istruzione in collaborazione con la direzione artistica del Museo Maggma, partner dell'iniziativa. Le opere della mostra "Los Proverbios" sono esposte al Convento dei Cappuccini fino al 31 gennaio.

Dopo una lezione introduttiva in aula i ragazzi stanno partecipando a un training operativo in Convento, ripercorrendo le tappe del percorso espositivo e approfondendo gli aspetti storici e artistici utili a perfezionare le loro conoscenze, sotto la guida del direttore artistico della mostra, Walter Marchionni.

Al termine di questo percorso, articolato in tre giornate, gli studenti acquisiranno le competenze di "Art Promoter" e potranno trasmettere le loro competenze ai visitatori della mostra, all'interno di apposite visite guidate nei fine settimana. Nella loro veste di "evangelizzatori culturali", con un linguaggio giovane e immediato i ragazzi potranno cimentarsi sui diversi canali social e all'interno dell'innovativo progetto "Web Radio".

"Abbiamo volutamente dato grande spazio alla cultura all'interno del programma strategico di ripresa elaborato dall'amministrazione, con un pacchetto di iniziative di grande rilievo che riteniamo un volano imprescindibile in un'ottica di rilancio, di valorizzazione e di crescita complessiva della collettività cittadina, con particolare riguardo alle fasce più giovani di popolazione", spiega il sindaco Graziano Milia.

