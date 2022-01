Incendio in distributore Gpl a Girasole, nessun ferito

Momenti di paura questa sera a Girasole per un incendio che si è sviluppato nel serbatoio di Gpl del distributore di carburanti Fiamma 2000, sulla Statale 125 alla periferia del paese.

Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del fuoco di Tortolì, al lavoro per sedare subito le fiamme e scongiurare eventuali esplosioni, mentre un'altra squadra è in arrivo dal Comando provinciale di Nuoro.

L'origine dell'incendio sarebbe una fuga di gas e le operazioni dei pompieri sono tese a controllare le fiamme che provengono dal serbatoio interrato.

Dalle prime informazioni raccolte dai pompieri, sarebbero stati fatti alcuni lavori di manutenzione sul serbatoio e per cause ancora da accertare c'è stata la fuoriuscita del gas. Da qui l'incendio che ha coinvolto tutto l'impianto di stoccaggio del Gpl.