Covid: 216 casi a Carbonia, ampliato orario centro vaccini

(ANSA) - CARBONIA, 13 GEN - Secondo i dati forniti dalla Asl a Carbonia i positivi sono 216 e le ore di operatività del centro vaccinale di via Puglie sono state incrementate con le giornate di venerdì e domenica passando quindi a 72 ore, nel mese di gennaio, che diventeranno 104 a febbraio. "E' una situazione preoccupante - sottolinea il sindaco Pietro Morittu - a fronte del momento molto delicato in cui si sta verificando un incremento dei casi ovunque, raccomando a tutti prudenza e rispetto delle regole per contenere al massimo i contagi. Per questo motivo, purtroppo, - aggiunge - la giornata vaccinale dei bambini da svolgersi su prenotazione, in calendario domenica 16 gennaio, si terrà senza l'attività ludica che stavamo predisponendo sul piazzale antistante, con il prezioso contributo degli scout e dei volontari, a tutela della salute di tutti".

"Per quanto concerne invece l'attività vaccinale per gli adulti, ci sono alcune novità - ha aggiunto il sindaco -; stiamo infatti lavorando di concerto con l'Asl per organizzare alcune giornate straordinarie di vaccinazione che interesseranno rispettivamente gli studenti e la categoria dei 50enni, a fronte delle nuove disposizioni emesse".

Intanto sono state previste ulteriori aperture del centro vaccinale per febbraio: sarà possibile vaccinarsi tutti i giorni eccetto il lunedì. Precisamente: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 e i sabati e le domeniche dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per un totale di 104 ore mensili di apertura al pubblico. (ANSA).