Volotea: nuove rotte da Cagliari per Nizza e Lilla

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GEN - Due nuove rotte da Cagliari per Volotea. La compagnia aerea low-cost dal 30 maggio collegherà il capoluogo a Nizza, a cui si aggiungerà dal 2 giugno il collegamento verso Lilla.

La nuova rotta per Nizza, che verrà operata due volte a settimana (lunedì e giovedì), prevede un'offerta di più di 10.000 posti, mentre per Lilla è in calendario un volo a settimana (giovedì), per un totale di circa 4.400 posti in vendita. Con le due nuove rotte, operate in esclusiva da Volotea, salgono a 21 le destinazioni raggiungibili da Cagliari a bordo della flotta del vettore.

"A partire dal prossimo giugno sarà ancora più facile decollare da Cagliari e raggiungere la Francia grazie alle nuove rotte lanciate da Volotea - dichiara Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. I passeggeri della Sardegna, infatti, avranno tante comode opzioni a prezzi concorrenziali per decollare alla scoperta delle meraviglie d'oltralpe. Inoltre, grazie alle nuove rotte, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di raggiungere Cagliari e visitare le bellezze della Regione, sostenendo e rafforzando così l'economia locale".

"Siamo felici di vedere Volotea rafforzare la propria presenza sull'Aeroporto di Cagliari con una crescita importante sui collegamenti internazionali - afferma David Crognaletti, Chief Commercial Officer di Sogaer -. In questa fase di ripartenza per il settore del turismo è fondamentale per Cagliari e per il Sud Sardegna ampliare il network verso il nord e il sud della Francia, uno dei nostri mercati più strategici". (ANSA).