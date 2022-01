Il Covid ferma i carri del Carnevale di Tempio, in Gallura

Con una decisione presa nella tarda serata di ieri il sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis, assieme a gli assessori di riferimento e diversi consiglieri della maggioranza e ai rappresentanti dei gruppi che hanno partecipato al bando per la realizzazione dei carri di Carnevale, ha stabilito il rinvio della edizione 2022 del "Carrasciali timpiesu" che si sarebbe dovuta tenere a fine febbraio, a causa dell'emergenza Covid in atto in tutto il paese. "Se le condizioni lo consentiranno, prevediamo di poter realizzare a fine primavera, tra maggio e giugno", spiga il primo cittadino della cittadina tra le più note non solo in Sardegna per i festeggiamenti per Carnevale.

"È stata decisione unanime, che ha visto tutti i partecipanti condividere la preoccupazione dell'amministrazione, consapevoli che la situazione sanitaria causata dalla pandemia non avrebbe consentito lo svolgimento della manifestazione, perché la salute e la sicurezza dei nostri concittadini e delle nostre comunità sono oggi le nostre assolute priorità - si legge nel comunicato del sindaco - Abbiamo, comunque, programmato un nuovo incontro per il 10 febbraio, per un aggiornamento sulla situazione e perché riteniamo importante che anche tutti i partner (le associazioni che realizzano i carri, il direttore artistico, la Proloco e tutte le altre associazioni coinvolte) collaborino anche a questi aspetti della gestione di un evento importante e che coinvolge l'intera città".