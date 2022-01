Sanità: visite controllo gratuite residenti Olbia-Arzachena

(ANSA) - OLBIA, 11 GEN - Dal 17 gennaio al 19 febbraio sono in programma "Le settimane gratuite della prevenzione", che offriranno ai cittadini residenti ad Arzachena e Olbia la possibilità di effettuare gratuitamente visite di controllo al fine di prevenire l'eventuale insorgenza di malattie o individuare possibili fattori di rischio, così da poter intervenire per tempo modificando comportamenti e gli stili di vita.

E' un'iniziativa di Smeralda Holding, società del Gruppo Qatar Holding, proprietaria dei principali asset turistici della Costa Smeralda.

Per cinque settimane, dal lunedì al sabato (previa prenotazione a partire dal 12 gennaio) le visite di controllo si svolgeranno presso l'ambulatorio dei Servizi Medici del Consorzio Costa Smeralda a Porto Cervo. Le visite sono finalizzate alla prevenzione di neoplasie mammarie, Ictus, melanoma, accidenti cardiovascolari e ipertensione, diabete e obesità, tumore alla prostata. "Come Smeralda Holding vogliamo offrire il nostro contributo sia in termini di sensibilizzazione verso questo tipo di controllo periodico, sia dando un supporto concreto - afferma l'amministratore delegato Mario Ferraro -. La pandemia ci ha resi molto più sensibili al tema della salute e del benessere, di conseguenza oggi è molto alta l'attenzione su quei comportamenti e stili di vita che possono avere forti ricadute sociali, economiche e ambientali". (ANSA).