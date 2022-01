Covid: dimezzati contagi in Sardegna ma ricoveri su

Frenata del Covid in Sardegna. Nelle ultime 24 ore i contagi si sono quasi dimezzati, passando da 1.792 a 983 (-809) nuovi positivi sulla base di 4.518 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24.315 tamponi con un tasso di positività che crolla al 4 per cento contro il 17 dell'ultimo rilevamento. Si registrano altri 4 decessi: un uomo di 72 anni e uno di 84 residenti nella provincia del Sud Sardegna, un 85enne e un 87enne entrambi della Città Metropolitana di Cagliari.

Cresce la pressione sugli ospedali: sono 25 i posti letto in più occupati da pazienti Covid in area medica, in tutto 216; sale invece di uno il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva, per un totale di 28. Una situazione fotografata anche dagli ultimi dati di Agenas, dove la Sardegna cresce di un punto percentuale sia nel tasso di occupazione nei reparti (12%, sotto la soglia del 15) sia in terapia intensiva (13%, tre punti sopra la soglia). Sono infine 16.778 (+312) le persone in isolamento domiciliare.