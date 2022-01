Sanità: s'insedia Tidore, nuovo dg della Asl di Cagliari

Si è insediato il nuovo direttore generale della Asl di Cagliari, Marcello Tidore, nuorese di 43 anni, laurea in Giurisprudenza con master in Pubblica amministrazione e sanità. Il nuovo manager, che lascia il posto di dg dell'assessorato regionale alla Sanità, ha maturato competenze nell'ambito della programmazione e gestione di servizi sanitari e sociosanitari e in ambito di contrattazione con le organizzazioni datoriali e dei lavoratori.

Esperto in gestione di eventi critici eccezionali, Tidore ha fronteggiato negli ultimi anni, in qualità di direttore generale dell'assessorato, tutte le problematiche relative alla pandemia da Coronavirus, curando procedure operative e protocolli regionali. E' docente presso l'Università degli Studi di Cagliari di Organizzazione sanitaria. Alla Asl di Cagliari afferiscono 5 Distretti socio sanitari (Cagliari Area vasta, Cagliari Area Ovest, Quartu-Parteolla, Sarrabus Gerrei e Sarcidano-Barbagia di Seulo-Trexenta) e 6 presidi ospedalieri (San Giuseppe di Isili, Binaghi, Marino e Santissima Trinità di Cagliari, San Marcellino di Muravera, Cao di Cagliari).

"Si apre una nuova sfida per il sistema sanitario regionale - dichiara Tidore - La prima prova è stata l'organizzazione delle campagna di screening per la popolazione scolastica, che ci ha visto impegnati con le amministrazioni comunali a cui va il più sentito ringraziamento per la fattiva collaborazione. Durante il week end sono stati eseguiti circa 28 mila tamponi nel territorio della Asl di Cagliari, con un numero di positivi rilevato del 2.48%". Il nuovo dg ha quindi nominato Laura Balata direttrice amministrativa e Stefano Marcia direttore sanitario, entrambi facenti funzioni in attesa delle nomine definitive.