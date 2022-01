Covid: Sardegna tocca nuovo record con quasi 1.800 contagi

Nuovo record di contagi dall'inizio della pandemia in Sardegna: in 24 ore i casi sono più che raddoppiati passando da 829 a 1.792 positivi al Covid, sulla base di 3.327 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.061 tamponi con un tasso di positività che balza dal 4,2 al 17%.

Quattro i decessi: un uomo di 63 anni residente nella provincia di Oristano; una donna di 91 anni della Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 92 della provincia del Sud Sardegna e una persona della provincia di Nuoro. Salgono di due unità i posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva che arrivano a 27, mentre sono stabili quelli in area medica (191). Ora sono 16.466 i casi di isolamento domiciliare (+1.501)