Alghero, sequestrate oltre 300 nasse in area marina protetta

La Guardia costiera dell'Ufficio circondariale marittimo di Alghero ha sequestrato 327 nasse piazzate illegalmente all'interno della zona C di riserva parziale dell'Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana. Cilindriche, con armatura in ferro e plastica, erano state posizionate e collegate fra loro nello specchio acqueo della baia di Porto Conte. I responsabili sono stati denunciati e sanzionati per un ammontare complessivo di 2.344 euro. Il pescato, ancora vivo, è stato reimmesso in mare.