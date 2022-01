Scomparso dal 5 gennaio, 56enne trovato morto a Barrali

Era scomparso lo scorso 5 gennaio da Barrali, nel sud Sardegna, giorno in cui si era allontanato in sella alla sua bicicletta. Antonangelo Lecca, 56 anni, oggi è stato ritrovato privo di vita.

I carabinieri avevano avviato le ricerche dopo aver ricevuto la denuncia da parte dei familiari del 56enne. Questa mattina è stata rinvenuta la sua bici in un canneto nel greto di un torrente in località Bau Mannu, dopo che il livello dell'acqua si è abbassato per la chiusura della diga a monte.

Il cadavere è stato individuato una cinquantina di metri più avanti dai tecnici specialisti nel soccorso in torrente del Soccorso Alpino e Speleologico chiamati questa mattina dai carabinieri.

Al momento non si conoscono le cause della morte, il 56enne potrebbe aver avuto un malore, cadendo nel torrente.