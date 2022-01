Covid: casi in calo (829) ma due vittime in Sardegna

In Sardegna si registrano nelle ultime 24 ore 829 ulteriori casi confermati di positività al Covid (erano 1080 nel precedente bollettino), sulla base di 4.121 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 19.805 tamponi per un tasso di positività di 4,2%.

Stabili i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, 25, mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 191 (+ 3); 14.965 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 644).

Si registrano due vittime: un uomo di 56 anni e una donna 76, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.