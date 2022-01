Basket: Dinamo perde a Cremona, Final Eight quasi sfumate

Con una terza frazione disastrosa, caratterizzata da pessime percentuali al tiro e diverse ingenuità difensive, la Dinamo Banco di Sardegna cede il passo alla Vanoli Cremona e, in attesa che il calendario si completi tra recuperi e match di oggi, vede ridursi al lumicino le proprie chance di accedere alle Final Eight di Coppa Italia in programma il mese prossimo a Pesaro.

L'89-80 finale in favore dei padroni di casa è il prodotto di una gara dai due volti. Nella prima parte del match Sassari conferma i progressi registrati nelle ultime settimane e controlla la partita agevolmente, ma già negli ultimi minuti del secondo quarto i ragazzi di coach Paolo Galbiati, trascinati da uno straordinario Pecchia, mattatore del lunch match con 28 punti, aumentano i giri e cambiano il destino della sfida.

Dopo aver firmato il +11 sul 21-32 a metà frazione, la Dinamo va in crisi e Cremona piazza un parziale di 11-2 che la riporta a un possesso. È Andrea Pecchia con 9 punti a scrivere il -1 su cui si chiude il primo tempo 35-36. La terza frazione si apre nel segno della Vanoli, che forte dell'inerzia conquistata prima dell'intervallo scappa via con un break di 13 -2 al quale il Banco non trova mai la forza fisica e mentale di reagire.

Dopo una quarta frazione senza storia, Cremona vince con merito mentre la Dinamo fa vistosi passi indietro sul piano caratteriale, mentre sul piano fisico paga pegno ai tanti casi di positività emersi durante le vacanze.