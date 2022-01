In salvo sette speleologi bloccati in grotta Ispinigoli

(ANSA) - NUORO, 08 GEN - Sette speleologi sono rimasti bloccati ieri notte nella grotta allagata di Ispinigoli, a Dorgali, nel corso di una perlustrazione e sono stati tratti in salvo stamattina.

L'intervento del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e speleologico si è concluso a metà mattinata: i sette sono tutti in buone condizioni di salute e sono riusciti a uscire autonomamente dall'accesso della grotta di Sos Iocos.

Il gruppo è stato individuato intorno alle 5, dopo l'allarme lanciato ieri alle 22 da un loro amico che non li aveva visti rientrare dopo l'ingresso in grotta per una perlustrazione.

I sette avevano programmato l'uscita da San Giovanni di Su Anzu ma l'hanno trovata allagata e si erano messi al riparo in una parte asciutta della grotta.

La squadra degli speleosubacquei dopo averli individuati è entrata con delle sacche stagne contenenti viveri e abbigliamento caldo e li ha assistiti nell'uscita. Una volta all'esterno gli speleologi sono stati assistiti dai volontari della Croce verde di Dorgali.

L'operazione di salvataggio si è svolta con l'impego di 30 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, provenienti dalle stazioni di Nuoro, Sassari Iglesias e Cagliari. Hanno lavorato per tutta la notte in una cavità che si estende per oltre 18 chilometyri nella grotta di Ispinigoli e nelle grotte collegate di Sos Iocos e Su Anazu.

All'esterno era stato allestito il Campo Base con la direzione delle operazioni per coordinare le squadre dei tecnici e le varie fasi dell'intervento di soccorso. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri. (ANSA).