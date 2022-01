Covid: a Sassari positivi 30 operatori dell'igiene urbana

(ANSA) - SASSARI, 08 GEN - Sono 30 i dipendenti del raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il servizio di igiene urbana a Sassari risultati positivi al Covid-19.

Lo fa sapere l'amministrazione comunale, specificando di aver ricevuto una comunicazione ufficiale dalle società Ambiente Italia, Gesenu e Formula Ambiente sulla diffusione dei contagi durante le feste, da cui derivano le numerose assenze per malattia registrate negli ultimi due giorni.

"Attualmente i servizi sono coperti grazie alla dedizione di tutto il personale - spiegano da Palazzo Ducale - ma se la situazione dovesse ulteriormente aggravarsi, potrebbero verificarsi dei ritardi o dei disservizi momentanei".

Per questo "l'amministrazione invita i cittadini a collaborare per mantenere il decoro e a rispettare le norme per il conferimento dei rifiuti". (ANSA).