Bologna, i giocatori si allenano a casa

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GEN - Scadranno domenica i 5 giorni di isolamento ordinati dall'Asl di Bologna al gruppo squadra di Sinisa Mihajlovic in seguito agli otto casi di positività al Covid-19. Il Bologna non potrà quindi presentarsi a Cagliari per il match in programma domenica. I calciatori del Bologna svolgono lavoro di mantenimento atletico ciascuno a casa propria. Domenica calciatori e staff tecnico saranno sottoposti a tampone e in caso di negatività l'Asl potrebbe consentire il ritorno al lavoro in vista della sfida con il Napoli, del 16 gennaio. (ANSA).