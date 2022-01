ANSA-IL-PUNTO/COVID: record contagi e 3 morti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 07 GEN - In vista del ritorno a scuola lunedì 10, è partita in Sardegna la campagna di screening mirati sugli studenti per il rientro in sicurezza. Ma finora è a macchia di leopardo. I primi test sono cominciati nel Nuorese, in particolare nei distretti socio sanitari di Sorgono e Macomer, poi tocca alla Bassa Baronia; domani e domenica a Nuoro. E sempre domani si parte a Capoterra, domenica a Carbonia. E ancora: due giorni di tamponi, domani e domenica, nei 18 Comuni dell'Unione della Marmilla nel centro vaccinale di San Gavino. Ancora qualche problema, invece, nell'organizzazione delle zone più popolose, Cagliari, Sassari, Olbia. Il modello è quello utilizzato per la campagna di tracciamento "Sardi e sicuri", che aveva portato migliaia di persone in hub e scuole per effettuare il tampone.

Intanto nelle ultime 24 ore si è toccato il picco dei contagi, con 1.562 (+266) nuovi casi sulla base di 5.824 persone testate. Si registrano anche tre ulteriori decessi: un uomo di 51 anni residente nella provincia del Sud Sardegna, un 58enne e un 98enne entrambi della provincia di Oristano.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 22; sale, invece, di 7 quello in area medica, per un totale di 180 posti letto occupati da positivi. Sono infine 13.533 (+1.369) le persone in isolamento domiciliare.

Sul fronte vaccini, hanno preso il via oggi nell'Aou di Sassari le prime vaccinazioni pediatriche per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Quattro gli ambulatori dell'hub vaccinale, al piano terra della Clinica Medica. E' stato un successo: erano state prenotate 60 somministrazioni, ma medici e infermieri si sono trovati davanti ben 170 bambini, che accompagnati dai loro genitori hanno chiesto e ottenuto di essere vaccinati.

Martedì 11, a partire dalle 14, si replica con i bambini "fragili", sempre dai 5 agli 11 anni, seguiti dalla struttura complessa di Pediatria. (ANSA).