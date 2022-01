Scuola: in Sardegna rientro il 10, screening il 7 e 8

Scuole chiuse in Sardegna il 7 e 8 gennaio con ripresa delle lezioni il 10 per consentire uno "screening mirato sulla popolazione studensca" nei giorni di chiusura. E' quanto prevede un'ordinanza firmata a tarda sera dal governatore Christian Solinas, a conclusione di una giornata in cui si sono moltiplicati analoghi provvedimenti adottati dai sindaci di diversi comuni dell'Isola. A questi si sono aggiunte alcune Asl, Cagliari capofila per il sud Sardegna.

L'obiettivo è il rientro in classe in sicurezza dopo le vacanze natalizie, un periodo segnato dall'impennata di contagi soprattutto tra i giovani e i giovanissimi, complice il dilagare della variante Omicron.

Le aziende socio-sanitarie locali della Regione, "nei territori di rispettiva competenza, devono curare l'organizzazione di una campagna di screening mirato alla popolazione studentesca, mediante - si legge nell'ordinanza - adeguati test ad alta specificità e sensibilità, da realizzarsi nei giorni precedenti la regolare ripresa delle attività di didattiche".

La disposizioe è stata presa "in raccordo con i team opertivi del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid 19, con l'Anci Sardegna e con l'Ufficio Scolastico Regionale".