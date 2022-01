Pnrr: 4,6mln per ristrutturare 2 edifici comunali ad Alghero

(ANSA) - ALGHERO, 05 GEN - L'ex caserma dei carabinieri di via Simon e il Forte della Maddalena saranno recuperati con due progetti di ristrutturazione finanziati con i fondi del Pnrr, per un totale di 4milioni e 670 mila euro.

Per l'ex caserma c'è un progetto preliminare di riqualificazione edilizia e di recupero strutturale e architettonico anche attraverso interventi di consolidamento strutturale, realizzazione di impianti tecnologici, abbattimento barriere architettoniche, per un investimento di 3.170.102,45 euro. "È una conquista importante con cui restituiamo alla città una parte importante della sua cultura, della sua storia, per una fruizione pubblica e anche per attività dell'amministrazione", ha detto il sindaco di Alghero, Mario Conoci, presentando il progetto redatto dal gruppo di professionisti coordinato dall'architetto Daniele Curedda. La tempistica ora viene dettata dai paletti del Pnrr: entro il 30 settembre 2023 dovrà essere stipulato il contratto con l'impresa aggiudicataria dei lavori che prevedono per l'ex caserma un futuro utilizzo per uffici comunali, sale espositive, luoghi della cultura.

Nuova vita avrà anche il Forte della Maddalena, oggetto di un progetto di riqualificazione da 1,5 milioni di euro, che restituirà una fruizione pubblica all'edificio per un uso dedicato agli eventi culturali e di spettacolo. (ANSA).