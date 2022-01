Quirinale: elezione grandi elettori Sardegna attesa per l'11

Il Consiglio regionale della Sardegna è pronto a individuare i tre grandi elettori che parteciperanno alla votazione del nuovo Capo dello Stato, il 24 gennaio, nel Parlamento riunito in seduta comune. Secondo quanto si apprende, il presidente dell'Assemblea sarda Michele Pais dovrebbe convocare l'Aula per martedì 11 gennaio.

Per prassi consolidata negli anni, i consiglieri sardi hanno sempre dato il mandato di rappresentare l'Isola al presidente della Regione in carica, in questo caso Christian Solinas, al presidente del Consiglio (quindi lo stesso Pais) e ad un rappresentante delle minoranze (attualmente centrosinistra e Movimento Cinquestelle) che dovrebbe essere il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau, ex presidente del Consiglio regionale nella scorsa legislatura e già grande elettore quando fu scelto Sergio Mattarella.