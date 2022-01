Polfer, oltre 55mila persone controllate in stazioni e treni

Quasi 5mila pattugliamenti effettuati, di cui 3382 nelle stazioni e 365 a bordo treno; 468 i servizi in abiti civili antiborseggio, 747 quelli lungo la linea ferroviaria. 55.851 le persone sottoposte a controllo. E' questo il bilancio delle attività svolte nel 2021 dal Compartimento Polizia Ferroviaria in Sardegna che ha intensificato i servizi di prevenzione e controllo del territorio, anche in considerazione della particolare situazione di epidemiologica, per garantire la sicurezza dei viaggiatori e dei lavoratori del settore ferroviario.

Arrestate due persone in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare per furto aggravato e molestie a sfondo sessuale e 31 indagate per reati di vario genere tra cui: furto, atti osceni in presenza di minore, porto abusivo di coltello, truffa, occupazione abusiva.

Sono state inoltrate 8 segnalazioni per l'applicazione di misure di prevenzione, di cui 4 avvisi orali, 2 sorveglianze speciali, 1 Daspo urbano, 1 foglio di via obbligatorio. E' stata inoltre fornita assistenza a persone anziane e a soggetti che hanno manifestato disagio sociale mediante affidamento a familiari o al servizio sociale. Sono anche stati rintracciati 3 minori scomparsi. I controlli hanno portato anche alla contestazione di 63 infrazioni amministrative.