Carabinieri: boom di estorsioni a luci rosse e truffe online

Spaccio di droga, truffe ed estorsioni a luci rosse online. Sono i reati maggiormente commessi nel 2021 in tutta la provincia di Cagliari. I furti e le rapine sono in lieve aumento rispetto al 2020 ma registrano una drastica diminuzione, rispettivamente del 32 e del 19%, se paragonati ai dati del 2019. È quanto emerge dal bilancio di fine anno dei carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, tracciato oggi dal colonnello Cesario Totaro.

"Sono dati confortanti - ha evidenziato nel corso della conferenza stampa l'alto ufficiale - soprattutto se confrontati ai dati del 2019: registriamo una diminuzione dei reati predatori. Lo spaccio di droga risulta pressoché identico a quello dello scorso anno, mentre registriamo un incremento del +38% del contrasto alla produzione di stupefacenti e in particolare di canapa indiana, abbiamo infatti sequestrato 25 piantagioni".

Tornando ai dati, nel 2021 i carabinieri del Comando provinciale hanno portato a termine 52731 servizi su strada, controllando 44.228 persone e 33.297 veicoli. 760mila cittadini hanno chiesto aiuto all'Arma e di questi ben 278mila hanno chiamato il 112 anche solo per chiedere informazioni sulle norme anti-Covid; oltre mille le persone denunciate, 500 quelle finite in manette.

Secondo il bilancio dei carabinieri sono in lieve calo le denunce di maltrattamenti in famiglia 247 nel 2021 contro le 261 del 2020. Aumentano invece le estorsioni che registrano un +8% nel 2021, ma non si tratta 'casi' classici ma di richieste di denaro a sfondo sessuale: presi di mira, nell'85% dei casi uomini dai 15 agli 80 anni e nel 15% donne al di sotto di 40 anni.

Le vittime, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo aver conosciuto nuovi amici o amiche sui social, condividono dati personali e fotografie anche intime, finendo nella rete dei taglieggiatori che chiedono loro denaro per evitare la diffusione degli scatti a luci rosse online. Sempre sul fronte del mondo di Internet si registra un amento del 72% delle frodi telematiche negli ultimi cinque anni: solo nel 2021 sono state 3229.