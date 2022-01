Porti: online nuovo sportello amministrativo Authority

(ANSA) - CAGLIARI, 03 GEN - Online il nuovo Sportello unico amministrativo del Mare di Sardegna. In questa prima fase il servizio sarà rivolto principalmente alla gestione delle pratiche relative al registro ex art. 68 del Codice della navigazione, istituito a disciplina di tutte le attività industriali, artigianali, commerciali che si svolgono nei porti e sul demanio marittimo di competenza e, pertanto, soggette a vigilanza dell'Authority.

Questa è solo una prima versione: presto ci saranno nuovi servizi per semplificare le istanze che riguardano le concessioni demaniali marittime nelle aree di competenza dell'Autorità del Mare di Sardegna. Lo sportello è in linea con le indicazioni del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Lo Suams (acronimo, appunto, di Sportello unico amministrativo Mare di Sardegna) rappresenta un passo in avanti nel processo di dematerializzazione e semplificazione delle procedure amministrative e un servizio all'utenza più celere, efficace e sostenibile. (ANSA).