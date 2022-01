Covid: calano contagi e ricoveri in Sardegna ma un decesso

Con l'inizio del nuovo anno calano i contagi in Sardegna che passando dal record del 31 dicembre di 1.209 casi a 891 ulteriori positivi al Covid19, sulla base di 4727 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 21267 tamponi. con un tasso di positività che scende dal 5,4 al 4,1%. Si registra, però, il decesso di una donna di 88 anni, residente nella provincia di Oristano.

Leggera flessione anche nei ricoveri: i pazienti nei reparti di terapia intensiva scendono a 15 (1 in meno), mentre quelli in area medica calano a142 (4 in meno).

Aumentano invece i casi di isolamento domiciliare: 8505, 675 in più dell'ultima rilevazione.