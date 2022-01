Botti vietati a Capodanno, ma Cagliari illuminata a giorno

L'ordinanza con il divieto di sparare botti era stata emanata pochi giorni prima, ma i cagliaritani hanno comunque voluto salutare il 2022 con tanto rumore. Appena scatta la mezzanotte, infatti, il cielo della città, soprattutto alcuni quartieri del capoluogo, è stato illuminato a giorno.

Ad esplodere non sono stati solo petardi e bombe carta, ma anche fuochi d'artificio. Veri e propri fuochi pirotecnici semi professionali sono stati sparati in alto non lontano dal Castello di San Michele, tra Sant'Elia e il Poetto e nel quartiere Fonsarda.

In tanti si sono affacciati per assistere a questo inedito scenario con lampi di colore e fumo che ha invaso buona parte della città. In cielo si sono viste anche salire lente diverse lanterne cinesi volanti, che nella cultura orientale simboleggiano il momento in cui la persona che lo ha lanciato lascia andare via i pensieri negativi e le preoccupazioni auspicando un futuro migliore.