Olio d'oliva bio, due medaglie d'oro per l'Accademia Olearia

(ANSA) - ALGHERO, 31 DIC - Doppia medaglia d'oro per l'Accademia Olearia di Alghero al Biol International Prize, il premio per il miglior olio extravergine d'oliva biologico al mondo. Il concorso, nato nel 1996 in Puglia, è la più importante manifestazione internazionale del settore oleario per numero di partecipanti, paesi, esperti e consumatori coinvolti. La linea biologica dell'azienda fondata da Giuseppe Fois, scomparso pochi mesi fa, e portata avanti dai figli Alessandro e Antonello, è stata gratificata con la medaglia Extra Gold per gli oli Bio Dop Sardegna Fruttato Verde e il Biologico Accademia Olearia Riserva.

Accademia Olearia ha ricevuto due medaglie d'oro Extragold - il riconoscimento più alto - con due prodotti diversi: olio Bio Dop Sardegna Fruttato Verde e olio Biologico Accademia Olearia Riserva, due vere eccellenze della produzione biologica regionale.

"Ricevere questi due ulteriori riconoscimenti è motivo di grande orgoglio per tutta la squadra Accademia Olearia - sottolineano i fratelli Fois - Siamo particolarmente felici che l'impegno per la qualità nella coltivazione biologica sia apprezzato ai massimi livelli - dicono - Crediamo nel biologico come metodo di produzione in linea coi nostri principi, basato sul rispetto della natura senza sfruttamento intensivo - rimarcano - lavoriamo per rispettare tutte le piante di olivo che coltiviamo, adattandoci ai loro ritmi e valorizzando la loro produzione, anche con i criteri e le attenzioni che la produzione biologica richiede". (ANSA).